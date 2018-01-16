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Житель Ставрополя выложил в сеть интимное видео экс-супруги

Вчера, 21:10

В городе Ставрополь завершили расследование уголовного дела касательно вторжения обвиняемого в нарушении неприкосновенности частной жизни. О данном событии сообщает пресс-служба СК Российской Федерации. .Согласно данным от сотрудников Следственного Комитета, мужчина поссорился и обиделся на свою экс-супругу, а затем решил выложить интим-видео с ее участием в одну из социальных сетей.

 

Благодаря мессенджеру еще больше интернет-пользователей узнало о существовании данного видеосюжета. До бывшей жены мужчины тут же дошла информация о рассылке и публикации данного видео. Женщине еще раз удалось убедиться в том, что она сделала правильный выбор. На данный момент уголовное дело было направлено на рассмотрение в прокуратуру. Далее оно может следовать в суд.


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