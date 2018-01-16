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Бизнесмен из Улан-Удэ заплатит штраф за предложение секса школьнице

Вчера, 20:25

Предприниматель в Улан-Удэ будет платить штраф за непристойное предложение несовершеннолетней. Мужчина не стал скрывать своего сексуального желания и пригласил девочку заняться любовью.

По официальным сведениям сотрудников СУ СК России по Иркутской области стало известно, что предприниматель из Улан-Удэ заплатил штраф и компенсировал моральный ущерб за свое откровенное предложение несовершеннолетней ученице заняться сексом. Этот инцидент произошел в один из обычных дней, когда мужчина сидел возле школы в салоне своего личного автомобиля. Бизнесмен увидел проходящую рядом 16-летнюю ученицу и предложил ей заняться сексом в процессе возникшего диалога.

По словам самой девушки, ей предлагал кавалер за соитие деньги. Ученица не растерялась и незаметно зафиксировала процесс всей беседы на видео своего смартфона. Это и послужило доказательством причастности предпринимателя к незаконному поступку. В полиции было заведено уголовное дело. В итоге суд после рассмотрения материалов вынес решение о штрафе. Мужчина вину признал и все оплатил.


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