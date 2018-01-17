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Прокуратура Вологды рассмотрела дело по факту ДТП с сестрой депутата

Сегодня, 01:30

Случаем ДТП В Вологде, инициатором которого стала сестра одного из депутатов, заинтересовалась окружная прокуратура. После изучения материалов уголовного дела по факту наезда на троих пешеходов, прокурор направил материалы в суд.

С 29 декабря 2017 года уголовное дело, которое ранее было возбуждено по факту случая ДТП в Вологде, направлено на рассмотрение суда Вологды. Именно такое постановление вынес сам окружной прокурор, в руках которых побывал материал предварительно после завершения следователем всей процессуальной процедуры.

ДТП в Вологде произошло весной, в марте. Но только к концу 2017 года официально было закончено расследование. Главной фигуранткой происшествия стала сестра одного из депутатов местного значения. Девушка на своей иномарке хладнокровно совершила наезд на пешеходов, которые мирно переходили дорогу по зебре. Эта трагедия была зафиксирована на перекрестке Пошехонского шоссе и улицы Псковской. В итоге один мужчина погиб сразу, двое травмированы.


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