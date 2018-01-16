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В Мурманске полиция разыскивает очевидцев ДТП с автобусом

Вчера, 20:00

В Мурманске местные сотрудники полиции разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое случилось с автобусом. Уточняется, что инцидент произошёл в конце ноября 2017 года.

7 ноября 2017 года случилось ДТП с участием автобуса марки «ПАЗ» на Скальной улице, неподалёку от дома №30. Для проведения всех необходимы проверок СУ УМВД РФ по Мурманской области необходимы любые свидетели происшедшего. Уточняется, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один из прохожих. В результате пешеходу был причинён вред здоровью. Полиция нуждается в сведениях от очевидцев, чтобы завершить расследование данного ДТП. Поэтому в мурманском правоохранительном ведомстве решили обратиться к местным жителям.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о происшествии, полиция просит обратиться в Мурманское областное УМВД.


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