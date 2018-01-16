В Красноярске мужчину обвинили в изнасиловании 12 девушек

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В Красноярске 40-летнему мужчине предъявили обвинение за изнасилование 12 девушек.

Житель Красноярска с 2014 по 2017 года насиловал несовершеннолетних девушек. Следственный комитет открыл на насильника еще одно уголовное дело, по которому мужчину обвиняют в видеосъемке им совершенных насильственных действий. Маньяк снимал на камеру телефона, как возле кладбища «Бадалык» насиловал 17-летнюю девушку в автомобиле – свою первую жертву. В результате следствия были обнаружены аналогичные видео с еще двумя девушками. Мужчина шантажировал жертв полученными кадрами их интима: если девушки откажуться с ним встречаться снова, он выложит снятое видео в Интернет.

Правоохранительные органы ведут расследование по данному делу. Насильник своей вины не признаёт.