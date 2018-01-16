В Воронежской области мужчина, убивший друга и ранивший отца, отправлен лечиться

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В Воронежской области закончился процесс по обвинению 21-летнего сельского жителя, который убил своего друга и ранил отца в ходе пьяного конфликта. Суд учел выводы психиатрической экспертизы и приговорил убийцу к содержанию в лечебном учреждении закрытого типа.

По версии стороны обвинения, инцидент произошел осенью в селе Нижний Мамон. В будний день отец с сыном и его приятелем устроили застолье с большим количеством спиртного. Однако 21-летнему обвиняемому алкоголя не хватило и он стал требовать деньги у своего отца. Постепенно конфликт стал приобретать крайние формы. Обвиняемый схватил нож и нанес несколько ударов отцу. Тот, получив ранения, сумел убежать.

Тогда озверевший молодой человек набросился на своего 33-летнего приятеля и убил его. Благодаря соседям, раненый был спасен медиками, а убийца задержан. Однако экспертиза смогла предоставить доказательства того, что мужчина в момент совершения преступления был невменяем. Теперь преступник проведет часть жизни в специализированной клинике.