В Москве МВД проверяет информацию о женщине, бросающейся с ножом на прохожих

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Свидетели сообщили в соцсетях о неадекватной женщине, бросающейся с ножом в Москве на прохожих и требующей деньги за неприкосновенность. Правоохранители приступили к проверке скандальной информации.

Согласно опубликованным данным, на Большой Садовой улице возле одного из ресторанов ходит неадекватная женщина. Предполагаемая злоумышленница набрасывается с ножом на прохожих, требуя деньги за неприкосновенность. Узнать подозреваемую можно по синему пуховику, подчеркивают свидетели инцидента в Москве.

Столичные правоохранители уже отреагировали на сообщения пользователей СМИ. На Большую Садовую улицу направлен отряд полицейских для проверки поступившей информации на подлинность и, в случае необходимости, ареста неадекватной женщины.