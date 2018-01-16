В Вологодской области пьяная мать задавила во сне новорожденного сына

Сегодня, 15:25

В Вологодской области произошло чрезвычайное происшествие, закончившееся смертью месячного ребенка. Мальчика пьяная мать случайно задавила собственным весом во время сна.

Как сообщает коммуникационное подразделение региональной полиции, 22-летняя женщина менее месяца назад была выписана из роддома Чагоды, где благополучно родила доношенного и здорового мальчика. Однако, как показывают свидетели, молодая мать была в депрессивном состоянии от того, что отец ребенка бросил ее сразу после родов. Женщина стала злоупотреблять спиртными напитками.

На прошлой неделе женщина вновь выпила с подругами, продолжая новогоднее застолье. После этого легла на кровать рядом с сыном и заснула. По выводам экспертизы, женщина не смогла контролировать себя во время сна и всей массой навалилась на младенца. Ребенок, задохнувшись, умер. Утром женщина сама вызвала правоохранителей. На данный момент против нее возбуждено уголовное дело по статье, квалифицирующей убийство по неосторожности.