В Красноярском крае ударивший подростка шокером полицейский получил 3 года колонии

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Как проинформировали в СУ СК России по Красноярскому краю, полицейский, ударивший подростка шокером, получил три года колонии. Инцидент зафиксирован в Боготоле.

Согласно материалам уголовного производства, мужчина, занимающий должность начальника отдела уголовного розыска «К» Межмуниципального отдела МВД России «Боготольский», во время проведения дачи показаний с подростком позволил себе действия, которые не дозволены в его положении. Ради признательных слов страж порядка ударил электрошокером задержанного, что засвидетельствовала судебно-медицинская экспертиза. Отмечается, парня обвиняли в краже мобильных телефонов.

По факту ненадлежащего поведения сотрудника МВД было начато следственное разбирательство, которое дошло до суда. Суд приговорил полицейского к трем годам колонии, еще два года после освобождения он не сможет занимать посты на государственной службе.