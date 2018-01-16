В Кирове ревнивый жених выстрелил в лицо врачу

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В Кирове широкий резонанс получило недавнее происшествие в городской больнице. Там мужчина, приревновав свою девушку, которая работает медсестрой, выстрелил из травматического пистолета в лицо врачу. Пострадавший госпитализирован, а подозреваемый задержан правоохранителями.

По свидетельству очевидцев события, в больнице давно распространялись слухи о служебном романе врача-травматолога и медицинской сестры того же отделения. Скоро слухи вышли за пределы лечебного учреждения, и дошли не без помощи «доброжелателей» до жениха девушки. Тот оказался ревнивым человеком и пошел разбираться с врачом, прихватив для надежности травматический пистолет.

Что именно произошло за закрытыми дверями кабинета травматолога, прояснят следственные действия правоохранителей. Однако известно, что сотрудники и пациенты больницы, услышав характерный звук выстрела, вбежали в кабинет и увидели окровавленного врача и злоумышленника с пистолетом в руке. Немедленно был вызван наряд полиции, который и задержал подозреваемого. Тот не сопротивлялся. Суд выберет меру пресечения мужчине на время следствия.