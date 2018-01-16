«Раздели и бросили»: Начальника ГИБДД раздели два сотрудника УСБ

Вчера, 22:29

Начальника ГИБДД по Каширскому району Алексея Бугаева в буквально смысле раздели два сотрудника УСБ и выкинули на улицу.

В сообщении указано, что Бугаев стал начальником ГИБДД в Подмосковье, когда ему было всего 26 лет. Позже, в 2013 году он попал в дорожно-транспортное происшествие. К счастью, тогда жертв не оказалось, но все же были пострадавшие. В свою очередь, начальник ГИБДД утверждал, что на момент ДТП за рулём находился не он, а другой мужчина. Потом его соответственно вызвали в региональное отделение СК РФ. Там двое сотрудников его раздели по полугола, а потом в буквальном смысле выставили на улицу. Позже Бугаев рассказал, что сопротивлялся, однако против него применили силу.