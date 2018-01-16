В Петербурге трое преступников отобрали у курьера суши и пиццу

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В Петербурге трое неизвестных преступников отобрали у курьера суши и пиццу на сумму в 2600 рублей, а затем скрылись. В данный момент правоохранители проводят проверку по этому факту. Информацию о случившемся сообщили в пресс-службе петербургском ГУ МВД.

Данный инцидент случился вчера около восьми часов вечера на суздальском шоссе у дома 28. Там 38-летнего доставщика одного из ресторанов быстрого питания ограбили трое преступников. Они забрали 3 пиццы, а также набор суши и роллов, которые мужчина отвозил клиентам. Общая сумма украденного оценивается в 2600 рублей.

По словам пострадавшего доставщика, злоумышленники его избили, забрали продукцию, а затем сели в черный автомобиль BMW 320D xDrive и скрылись в неизвестном направлении.

Спустя некоторое время пострадавший написал заявление в полицию и обратился в больницу, чтобы там зафиксировали телесные повреждения.

В наше время правоохранители Петербурга занимаются установлением всех обстоятельств происшедшего, а также розыском подозреваемых лиц.