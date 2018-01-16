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В Камчатке мужчина до смерти забил мать и лег спать

Сегодня, 14:03

Как проинформировали в СУ СК России по Камчатскому краю, пьяный мужчина до смерти кулаками забил мать и лег спать. Инцидент зафиксирован в 14 января в Петропавловске-Камчатском на проспекте Циолковского, открыто уголовное производство.

Согласно материалам дела, 14 января житель Петропавловска-Камчатского, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой, где он проживал с матерью. Последняя, не выдержав постоянного злоупотребления спиртным со стороны сына, спровоцировала конфликт. В результате ее родственник кулаками избил женщину, нанося удары по голове. Он решил, что скандал закончился и лег спать. Утром, обнаружив свою мать мертвой, вызвал сотрудников правоохранительных органов.

По факту убийства проводятся следственные мероприятия с целью установления обстоятельств трагедии, открыто уголовное дело.


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