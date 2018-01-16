VistaNews.ru


В Волгограде будут судить супругов, которые насиловали свою дочь

Сегодня, 12:33

В Волгограде будут судить супругов, которые систематически на протяжении четырёх месяцев насиловали свою 12-летнюю дочь. Прокуратура уже направила судье соответствующее уголовное дело.

По сообщениям пресс-службы волгоградской областной прокуратуры, супругов обвиняют в том, что они систематически на протяжении четырёх месяцев насиловали свою 12-летнюю дочку.

Действия сексуального характера были совершены 34-летними матерью и отцом семейства в период с декабря 2016 года по март 2017 года. Преступление было пресечено после того, как ребёнок обратился в больницу и его там осмотрел гинеколог.

По иску прокурора волгоградского Тракторозаводского района, двое обвиняемых лишены родительских прав в отношении своей дочки. В данный момент она находится в одном из социальных городских учреждений.

Теперь обвиняемым супругам грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет. Свою вину мужчина с женщиной признают частично, заявив, что заставляли свою 12-летнюю дочь участвовать в родительских оргиях для того, чтобы подготовить её к взрослой жизни.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.