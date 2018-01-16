В Волгограде будут судить супругов, которые насиловали свою дочь

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В Волгограде будут судить супругов, которые систематически на протяжении четырёх месяцев насиловали свою 12-летнюю дочь. Прокуратура уже направила судье соответствующее уголовное дело.

По сообщениям пресс-службы волгоградской областной прокуратуры, супругов обвиняют в том, что они систематически на протяжении четырёх месяцев насиловали свою 12-летнюю дочку.

Действия сексуального характера были совершены 34-летними матерью и отцом семейства в период с декабря 2016 года по март 2017 года. Преступление было пресечено после того, как ребёнок обратился в больницу и его там осмотрел гинеколог.

По иску прокурора волгоградского Тракторозаводского района, двое обвиняемых лишены родительских прав в отношении своей дочки. В данный момент она находится в одном из социальных городских учреждений.

Теперь обвиняемым супругам грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет. Свою вину мужчина с женщиной признают частично, заявив, что заставляли свою 12-летнюю дочь участвовать в родительских оргиях для того, чтобы подготовить её к взрослой жизни.