В Челябинске токсикоман заживо сжёг 84-летнюю старушку

Сегодня, 12:16

В Челябинске токсикоман заживо сжёг старушку, которой было 84 года. Это произошло в её собственном доме.

Перед этим у обвиняемого состоялась пьянка вместе с сожителем пенсионерки. Потом мужчина, являющийся токсикоманом, решил «догнаться», нанюхавшись бензина.

Следствием этого стало возникновение галлюцинаций. Тогда он тем же бензином облил старушку и поджёг её. Когда мужчины осознали, что сделали, они погасили пламя.

После того они не стали вызывать медиков, а положили бабушку на кровать, накрыв её разным тряпьём, и продолжили пьянку.

Старушка без оказания помощи прожила ещё 12 часов. Затем болевой шок привёл к тому, что она скончалась.

Инцидент произошёл в Центральном районе Челябинска. Сообщение о нём обнародовано местной прокуратурой.

Подозреваемый арестован. Ранее данный токсикоман уже имел один срок за то, что причинил тяжкий вред здоровью другого человека.

При этом он сообщил правоохранителям, что абсолютно не помнит того, что произошло, а к убитой его отношение было очень хорошим.