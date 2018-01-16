В Санкт-Петербурге неизвестный в маске ограбил пункт выдачи интернет-магазина

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В Петербурге неизвестный преступник в маске совершил вооруженный налет на пункт выдачи расположенного в Московском районе интернет-магазина «Юлмарт». Злоумышленнику удалось незаконно завладеть 35 тысячами рублей.

Преступление на Бассейной улице Санкт-Петербурга произошло накануне вечером. В пункт выдачи «Юлмарта», расположенный в Московском районе города, зашел неизвестный мужчина в маске. Произведя 1 выстрел в потолок из пистолета, грабитель потребовал отдать ему все содержимое кассы. 27-летний сотрудник интернет-магазина выполнил желание злоумышленника, передав ему 35 тысяч рублей. Получив деньги, грабитель скрылся в неизвестном направлении.

Прибывшие на место преступления правоохранители завели уголовное дело. Подозреваемый объявлен в розыск. К слову, инцидент закончился без жертв и потерпевших. Видеозапись дерзкого вооруженного налета на «Юлмарт» просочилась в сеть.

Ранее петербургские правоохранители нашли 14-летнюю воспитанницу местного детского дома. По словам девочки-подростка, она пребывала в плену у насиловавшего ее неизвестного мужчины. Следствие приступило к поискам предполагаемого злоумышленника.