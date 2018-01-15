В Челябинске полицейский поставил на колени ребенка

Вчера, 23:21

Сотрудник полиции рискнул поставить ребенка на колени. Причиной данного стала поврежденная горка. В результате родители ребенка написали заявление на полицейского и на отделение, в котором он работает.

Правоохранительные органы намерены разбираться в произошедшем инциденте. Мать тринадцатилетнего подростка подала заявление. Женщина заявила, что ее сын со своим другом играл на ледяной горке и случайно повредил ее. За что ему пришлось понести наказание. Подросток сообщает, что полицейский начал его душить, на крики мальчика никакого внимания он не обращал.

Друг пострадавшего убежал. Полицейский, в свою очередь опровергает все.

Следствие ведется.