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В Челябинске полицейский поставил на колени ребенка

Вчера, 23:21

Сотрудник полиции рискнул поставить ребенка на колени. Причиной данного стала поврежденная горка. В результате родители ребенка написали заявление на полицейского и на отделение, в котором он работает.

Правоохранительные органы намерены разбираться в произошедшем инциденте. Мать тринадцатилетнего подростка подала заявление. Женщина заявила, что ее сын со своим другом играл на ледяной горке и случайно повредил ее. За что ему пришлось понести наказание. Подросток сообщает, что полицейский начал его душить, на крики мальчика никакого внимания он не обращал.

Друг пострадавшего убежал. Полицейский, в свою очередь опровергает все.

Следствие ведется.


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