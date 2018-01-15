VistaNews.ru


В Ростове грабитель напал на женщину-прокурора на улице

Вчера, 20:56

Женщину-прокурора неизвестный злоумышленник сумели ограбить просто посреди улицы Ростова. Она как раз шла домой после рабочего дня 11 января, когда нападавший практически сорвал с плеча сумочку и убежал.

Правоохранители в Ростове проводят расследование относительно ограбления женщины-прокурора города, которая подверглась нападению. Инцидент произошел 11 января в вечернее время, когда сотрудница прокуратуры возвращалась домой после работы. Согласно материалам уголовного дела, на прокурора напал неизвестный просто посреди улицы. Он мгновенно сорвал дамскую сумочку с плеча потерпевшей и скрылся. Оперативники уже арестовали злоумышленника.

Также основательным был тот факт, что нападающий был не один. В кругу подозреваемых в совершении нападения и ограбления сотрудницы прокуратуры подозреваются четверо мужчин, которые могут быть причастны к совершению данного противоправного деяния. Идет следствие, поэтому информация минимальна для общественности.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.