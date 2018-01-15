В Ростове грабитель напал на женщину-прокурора на улице

Вчера, 20:56

Женщину-прокурора неизвестный злоумышленник сумели ограбить просто посреди улицы Ростова. Она как раз шла домой после рабочего дня 11 января, когда нападавший практически сорвал с плеча сумочку и убежал.

Правоохранители в Ростове проводят расследование относительно ограбления женщины-прокурора города, которая подверглась нападению. Инцидент произошел 11 января в вечернее время, когда сотрудница прокуратуры возвращалась домой после работы. Согласно материалам уголовного дела, на прокурора напал неизвестный просто посреди улицы. Он мгновенно сорвал дамскую сумочку с плеча потерпевшей и скрылся. Оперативники уже арестовали злоумышленника.

Также основательным был тот факт, что нападающий был не один. В кругу подозреваемых в совершении нападения и ограбления сотрудницы прокуратуры подозреваются четверо мужчин, которые могут быть причастны к совершению данного противоправного деяния. Идет следствие, поэтому информация минимальна для общественности.