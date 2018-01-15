В Липецке под арест отправили мужчину, пытавшегося снять скальп с жены

Вчера, 19:20

В Липецкой области суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста местному жителю, которого подозревают в попытке снять скальп с бывшей жены. По версии следствия, мужчина жестокого избил женщину и даже пытался сбросить её с балкона многоэтажки.

Инцидент произошёл накануне Нового года. Потерпевшая поясняет, что экс-супруг в последнее время постоянно преследовал её и их общего ребёнка. В конце декабря он, по словам женщины, ворвался к ней в квартиру и принялся жестоко избивать. В определённый момент мужчина попытался снять с бывшей жены скальп, а когда это ему не удалось, хотел сбросить её с балкона. Спустя время он скрылся с места происшествия, найти его полиции не удавалось на протяжении 11 дней. Лишь недавно его задержали и предъявили обвинения. Мужчина во всём раскаялся, публично попросил прощения у потерпевшей и дал признательные показания.

Учитывая то, что обвиняемый начал сотрудничать со следствием, судья при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения принял решение о помещении мужчины под домашний арест сроком до 2 марта.