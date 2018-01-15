В Башкирии проститутка зарезала мужчину, который предложил ей секс

Вчера, 23:15

В Башкирии 13 января проститутка убила мужчину, который предложил ей секс. Инцидент имел место в Салавате. В убийстве подозревается 39-летняя женщина.

Горожанка на протяжении нескольких дней пила спиртное в компании мужчины. После он предложил ей интим услуги. По данным следствия, после вышеупомянутого предложения женщина отказалась. Разразился скандал. Гость начал оскорблять собутыльницу. В процессе конфликта обвиняемая схватила нож и пырнула оппонента. Потерпевший умер на месте. Женщина призналась в совершённом убийстве. На данный момент находится под стражей. Полиция выдвинула обвинения по статье об убийстве. Преступница сядет за решётку сроком от шести до пятнадцати лет.