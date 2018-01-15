Вчера, 18:32

Сегодня стало известно, что в Советском районном суде изменили меру наказания Ильдусу Зиннатзянову, ранее обвиняемого в изнасиловании 18-летней девушки.

31-летний таксист был обвинён в изнасиловании «казанской Шурыгиной». В 2016 году, летом мужчина принял заказ отвезти девушку домой. Как оказалось позже, во время 25-минутной поездки, таксисс надругался над 18-летней пассажиркой, о чем она сообщила в правоохранительные органы. Родные Зиннатзянова в местных СМИ рассказали: они не верят в то, что Ильдус мог надругаться над «пострадавшей». В результате чего открыто сказали, что по истечению двух дней, заявить на таксиста молодой девушке помогли родители. Тётя подсудимого предъявила результаты медэкспертизы, в которых указано, что пассажирка была и есть девственницей. Обвиняемого выпустили из СИЗО, сейчас он находится под домашним арестом.

Ранее, подобная ситуация случилась с Дианой Шурыгиной. За надругательство сел на 8 лет Сергей Семёнов. При выяснении подробностей, ему сократили срок до 3 лет. Однако парень утверждает, что желание заняться сексом было взаимным.