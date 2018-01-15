В Москве обнаружили труп женщины в квартире

Вчера, 18:07

В Москве появились данные о новой смерти. Так, в одной из квартир было найдено тело женщины. На данный момент проверяется информация о личности погибшей. Проходит проверка обстоятельств гибели на Чоганском бульваре.

Правоохранители проверяют информацию о нахождении трупа женщины в Москве. По данным сотрудника полиции, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по вышеуказанному инциденту.

Пока известно, что труп находится на Чонганском бульваре. В настоящий момент выясняется причина произошедшего.