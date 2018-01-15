VistaNews.ru


"Любой ценой": Пермские "террористы" просто хотели прославиться

Вчера, 17:44

Установлено, подростки, напавшие на младших учеников в школе Перми и устроившие их резню, хотели добиться славы любой ценой. Уже подтверждено, инициатором этого стал Лев Биджаков.

Саша Буслидзе поддержал в этом намерении своего приятеля. Уже стало известно, что Лев незадолго до инцидента сообщил своему знакомому о намерении устроить в школе «нечто». При этом он пообещал приятелю, что происшествие станет «громким». То есть, делают вывод следователи, преступление не было спонтанным.

Помимо того, подозреваемые уже рассказали о своей договорённости не уходить из школы живыми. Они дали обещания о взаимном убийстве. Именно этим и поясняются их раны, а не конфликтом, о котором сообщалось ранее.

Каждый из них успел нанести друг другу всего по одному удару, совершённому одновременно. Но они оказались не смертельными. После этого, подозреваемые, почувствовав, что ножевые ранения являются очень болезненными, предпочли не продолжать выполнение своего намерения и сдаться.

Мера пресечения для них будет выбрана 16 января. Подробности – здесь.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.