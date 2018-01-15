Жительница Читы выкинула новорожденного ребёнка в ведро

Сегодня, 15:51

39-летняя женщина из Четы жестоко убила своего новорожденного ребёнка. Она выкинула его в ведро.

Приехав к подруге в село Улётовского района, внезапно у беременной начались схватки. Поняв, что рожает, читинка одна пошла в надворные постройки, где родила. Новорожденного она сразу же замотала в полиэтиленовый пакет и положила в ведро, спрятав его на улице. Малыша нашла местная жительница и сразу сообщила в правоохранительные органы. По факту случившегося преступления открыли уголовное дело.

Следователи нашли мать умершего ребёнка и отправили на психо-психиатрическую экспертизу, ей грозит 5 лет лишения свободы. Судмедэксперты установили, что смерть новорожденного наступила в результате механического удушения.