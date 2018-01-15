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Жительнице Новомосковска угрожают расправой детей за невыплату долга

Сегодня, 15:32

Жительница Новомосковска заявила в прокуратуру Тульской области, что неизвестные в смс-сообщениях угрожают убить её детей, если женщина не выплатит долг. Гражданка утверждает, что данного долга у неё нет.

Областной прокурор отреагировал на данное сообщение и поручил Александру Козлову, представителю Новомосковского района, расследование данного происшествия. Боясь за жизнь своих несовершеннолетних детей, женщина обращалась за помощью и защите прав в ОМВД России по Новомосковску, но получила отрицательный ответ. Прокуратура Новомосковска отправила дело на повторное рассмотрение и, в результате, отменила данное решение. 12 января этого года было возбужденного уголовное дело по признакам преступления, которое предусматривает ч.1 ст.119.

Как известно, городская прокуратура под руководством прокуратуры Тульской области, ведёт расследование. Подробности следствия пока неизвестны.


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