В Великом Новгороде в роддоме умерли четыре недоношенных ребёнка

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В Великом Новгороде в роддоме зафиксировали смерть четырёх недоношенных младенцев. В соцсети сообщают, что причиной произошедшего стала неизвестная инфекция.

Следствие начало проверку в роддоме. Представитель комитета Валерий Мишекурин заявил, что четверо мёртвых детей родились раньше положенного срока, что говорит о сильной недоношенности: "Дети родились раньше на 26 недель, чем положено. Двое из них имели вес по 800 граммов, остальные два - 650 и 568. Нормой считается два килограмма. И все четверо умерли от синдрома дыхательного расстройства." Главврач позже отметил, что в декабре прошлого года бывла зафиксирована волна рожнённых недоношенных детей. Причины этого устанаваливаются.