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Задержан серийный маньяк-убийца с «карьерой» в 22 года

Сегодня, 15:11

Правоохранители сообщают о задержании серийного маньяка-убийцы. На его счету численные правонарушения, которые тянулись с 1992 года по 2014 год в Екатеринбурге. Информацию подтвердили в МВД России.

Министерство внутренних дел сообщает о задержании серийного насильника. Согласно данным сводок МВД, подозреваемый в тяжких и особо тяжких преступлениях – житель Полевского 1970 года рождения. Ему инкриминируют ряд изнасилований, убийств, грабежей. Обстоятельства задержания не уточняют, не раскрывая и основной ниточки, которая привела к нарушителю. Известно, что первым проступком стало изнасилование несовершеннолетней девушки в 1992 году.

С декабря 2009 года по сентябрь 2014 года виновник вел себя развязно и пользовался беззащитностью жертв на территории Железнодорожного, Кировского, Октябрьского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга. Информацию предоставили в отделе расследований особо важных дел областного СК. Какое наказание серийщика ждет пока не понятно, однако известно, что он может получить пожизненный срок.


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