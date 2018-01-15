Мама ученицы рассказала, что на самом деле произошло в школе Перми

Сегодня, 14:51

Мама одной из учениц 4Б рассказала, что на самом деле произошло в школе Перми. С её слов, никакой потасовки между нападавшими не происходило, и их целью были исключительно дети и их учительница.

Ей обо всём рассказала её дочь, присутствовавшая при нападении. Она поведала, что во время урока в класс зашли два парня, чьи лица скрывались чёрными масками.

Учительница их не разнимала. Они сразу подошли к ней и, вынув ножи из чехлов, стали наносить ими удары по её горлу.

Дети испугались этого и попытались разбежаться. Нападавшие хватали их и сразу били ножами.

Теперь и ученики, и их родители очень напуганы. Они боятся дальше посещать данную школу. Разговаривают об инциденте они также неохотно.

Сейчас все очень переживают за жизни учительницы и двух наиболее пострадавших школьников, находящихся в реанимации.