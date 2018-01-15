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Под Астраханью пьяный водитель насмерть сбил подростка

Сегодня, 14:35

Уполномоченный сотрудник УМВД РФ по Астраханской области Артем Сладковподтвердил гибель одного из пострадавших 13 января подростков. Пьяный водитель «Лады» совершил наезд на троих подростков( от 14 до 16 лет). Возбуждено уголовное дело против нарушителя.

На отрезке автодороги «Астрахань - Красный Яр» водитель совершил наезд на детей. Так, жертвами стали трое подростков от 14 до 16 лет. Один мальчик умер от полученных травм. По данным правоохранителей, наезд произошел вечером 13 января. Причиной назвали нетрезвое состояние водителя транспортного средства марки «Лада».

Теперь 39-летний мужчина ответит за свою вину в суде, поскольку возбуждено уголовное дело. По факту гибели мальчика проводится проверка. В ДТП также пострадала женщина из автомобиля. Информацию подтвердил референт УМВД РФ по Астраханской области Артем Сладков.


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