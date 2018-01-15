Волжанину проломили голову в драке возле кафе

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14 января в волжскую больницу привезли 31-летнего мужчину, у которого была открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и гематома на лице. О побоях, которые могли быть получены вследствии криминального преступления, врачи незамедлительно заявили в полицию.

Как выяснилось, в тот же день около здания кафе, которое находится на улице Мира, случилась потасовка между потерпевшим и его знакомым, которая едва не закончилась смертельным исходом. По информации, предоставленной представителями УМВД, потерпевший сильно поскандалил со своим оппонентом, завязалась драка. Вторым участником и тем самым знакомым оказался ранее судимый 27-летний мужчина. Он-то и причинил такие травмы.

Подозреваемый в скором времени был задержан и в преступлении сознался. На данный момент по отношению к нему возбуждено уголовное дело в обвинении в нанесении тяжкого вреда здоровью.