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В Волгограде пенсионерка отдала 500 тысяч рублей за снятие порчи

Сегодня, 13:47

В Волгограде пенсионерка заплатила 500 тысяч рублей за снятие порчи. Пожилая женщина поведала сотрудникам полиции, что на днях по улице 8-й Воздушной Армии около дома № 35 её позвали две неизвестные и начали утверждать, что на ней лежит проклятие.

Пенсионерка испугалась таких слов и попросту отдала полмиллиона рублей за то, чтобы незнакомки сняли с неё эту порчу. В результате они подменили купюры обычной бумагой. Только через несколько дней старушка поняла, что была обманута и в связи с этим позвонила в полицию. Установленны приметы преступниц: на вид 55 лет, рост - до 170 сантиметров, телосложение среднее, цыганская внешность. Одета в светлую куртку. Другая одета в тёмное пальто, рост такой же, проедположительно 56- 60 лет.


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