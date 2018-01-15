В Екатеринбурге 19-летняя заставляла свою подругу принимать наркотики

Вчера, 21:55

19-летняя девушка из Екатеринбурга с помощью угроз заставила свою 16-летнюю подругу принять наркотическое вещество. Известно, что девочки учились в одной школе. На данный момент обвиняемая понесла наказание.

Событие произошло летом прошлого года. Тогда преступница сама употребила наркотик, а затем насильно, угрожая расправой, заставила потерпевшую принять психоактивный препарат. 16-летней девушке стало плохо, после чего старшая, воспользовавшись такси, отвезла ее в район Вторчермета и бросила там.

Потерпевшая смогла позвонить родителям, которые в свою очередь вызвали полицию.

В процессе расследования были опрошены около 20 свидетелей и проведено несколько экспертиз. После чего преступницу взяли под стражу пока суд не рассмотрит дело.