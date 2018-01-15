VistaNews.ru


В Екатеринбурге 19-летняя заставляла свою подругу принимать наркотики

Вчера, 21:55

19-летняя девушка из Екатеринбурга с помощью угроз заставила свою 16-летнюю подругу принять наркотическое вещество. Известно, что девочки учились в одной школе. На данный момент обвиняемая понесла наказание.

Событие произошло летом прошлого года. Тогда преступница сама употребила наркотик, а затем насильно, угрожая расправой, заставила потерпевшую принять психоактивный препарат. 16-летней девушке стало плохо, после чего старшая, воспользовавшись такси, отвезла ее в район Вторчермета и бросила там.
Потерпевшая смогла позвонить родителям, которые в свою очередь вызвали полицию.
В процессе расследования были опрошены около 20 свидетелей и проведено несколько экспертиз. После чего преступницу взяли под стражу пока суд не рассмотрит дело.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.