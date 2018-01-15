В Перми прооперировали раненую в ходе резни в школе учительницу

Сегодня, 12:45

В Перми экстренно прооперировали учительницу, госпитализированную после нападения неизвестных на городскую школу № 127. Как пояснили в краевом Минздраве, женщину доставили в клиническую больницу №4 с ножевыми ранениями в области шеи и головы.

В данный момент педагог находится в реанимации. Также представители ведомства рассказали о состоянии пострадавших школьников. По словам медиков, подростки возрастом 15 и 16 лет находятся на операционных столах, один из них в тяжёлом состоянии. У детей различного рода ножевые ранения, врачи борются за их жизни. По предварительным данным, число пострадавших составляет 15 человек. Некоторым из них госпитализация не понадобилась.

Напомним, сегодня днём в Перми в здание школы №127 ворвались неизвестные, которые начали нападать на детей и сотрудников учреждения. Первоначально сообщалось о девяти пострадавших. Позже у злоумышленников нашли видео массового убийства, совершённого в одной из школ в США.