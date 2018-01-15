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Безработный из Узбекистана изнасиловал под Петербургом подростка

Сегодня, 12:42

Безработный, прибывший из Узбекистана, изнасиловал под Петербургом подростка. Его жертвой стала несовершеннолетняя девочка.

Это произошло, примерно, в 4 часа утра 14 января в посёлке Свердлов-2. 14-летняя девочка сейчас учится на первом курсе одного из петербургских колледжей.

С сообщением об изнасиловании дочери к правоохранителям обратилась её мать. С её слов, когда та ранним утром возвращалась домой, на неё напал неизвестный и совершил половое насилие.

Девочка смогла подробно описать насильника, и подозреваемого задержали очень быстро. Он даже не пытался покинуть Свердлов-2. Им оказался гражданин Узбекистана в возрасте 25 лет, который приехал на заработки, но сейчас является безработным.


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