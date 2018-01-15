«Дед Мороз» с подельниками ограбил петербуржца на 20 млн рублей

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20 миллионов рублей и 70 тысяч долларов – на такую сумму ограбили безработного жителя Санкт-Петербурга накануне, 14 января, неизвестные злоумышленники, один из которых был одет в костюм Деда Мороза. По словам мужчины, грабители ворвались к нему домой и угрожали пистолетом.

Откуда у 23-летнего неработающего петербуржца, который, к слову, ранее был судим за кражу, взялась столь крупная сумма денег, установить не удалось. Потерпевший пояснил, что злоумышленники знали, где он хранит ценности, поскольку почти сразу же начали ломать корпус компьютера, использующийся им в качестве тайника. Внешность преступников мужчина описать не смог, поскольку, по его словам, они использовали маски. Петербуржец лишь добавил, что один из нападавших был одет в костюм Деда Мороза. Сейчас поисками грабителей занимается полиция.

Напомним, на днях в Абакане «Дед Мороз» и «Человек-паук» ограбили ломбард. Ранее, в канун Нового года подростки в масках Деда Мороза обокрали киоск с фейерверками.