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Виновник резни в пермской школе имеет проблемы в семье

Сегодня, 11:44

Лев Биджаков, которого подозревают в том, что именно он зачинщик нападения на школу в Перми, имеет проблемы в семье. Преподаватели считают это связанным с произошедшим инцидентом.

Педагоги проинформировали об одном случае, который, по их мнению, показателен. На одном из занятий Биджаков появился в абсолютно невменяемом состоянии.

Он успел проинформировать учителя, что перед этим напился пива с энергетиками, и сразу потерял сознание. Его отвезли в госпиталь прямо из класса.

За всё время его нахождения в медучреждении, к нему не пришёл ни один из родителей. Также они не отреагировали и на вызов в школу.

Помимо того, стало известно, что ранее Биджаков имел проблемы с психикой.


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