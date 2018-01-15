Виновник резни в пермской школе имеет проблемы в семье

Лев Биджаков, которого подозревают в том, что именно он зачинщик нападения на школу в Перми, имеет проблемы в семье. Преподаватели считают это связанным с произошедшим инцидентом.
Педагоги проинформировали об одном случае, который, по их мнению, показателен. На одном из занятий Биджаков появился в абсолютно невменяемом состоянии.
Он успел проинформировать учителя, что перед этим напился пива с энергетиками, и сразу потерял сознание. Его отвезли в госпиталь прямо из класса.
За всё время его нахождения в медучреждении, к нему не пришёл ни один из родителей. Также они не отреагировали и на вызов в школу.
Помимо того, стало известно, что ранее Биджаков имел проблемы с психикой.