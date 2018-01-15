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Зачинщик резни в пермской школе психически болен

Сегодня, 11:15

Зачинщик резни, устроенной в пермской школе, психически болен. Он состоял на учёте психоневрологического диспансера.

Сообщение об этом сделано пресс-службой регионального МВД. Согласно нему, уже произведено задержание подозреваемых, один из которых ранее имел психоневрологические проблемы. В каком состоянии его здоровье сейчас, и почему его сняли с учёта, не сообщается.

Пострадавших госпитализировали. Сейчас правоохранители приступили к расследованию обстоятельств инцидента.

Сообщается, что поначалу Лев Биджаков и его приятель Александр Буслидзе совместно атаковали школьников. Но после этого между ними случился конфликт и они нанесли друг другу серьёзные ранения. Сейчас их поместили в госпиталь, где они находятся под конвоем.

Также появилась информация, что у напавших на учеников 4Б класса пермской школы нашли видео массового убийства в одной из американских школ.


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