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У напавших на школу в Перми нашли видео массового убийства

Сегодня, 10:32

У напавших на школу в Перми и устроивших там резню, нашли видео массового убийства. Оно было совершено в США в школе «Колумбайн».

По данным некоторых источников, резню устроил Лев Биджаков, которому 16 лет, и его приятель Александр. Поводом для нападения стало их недовольство высказываниями в Сети, которые они сочли оскорбительными.

Учащиеся утверждают, это касается текста в новогоднем поздравлении, которое нападавшие посчитали излишне панибратским. Почему для своего нападения они выбрали именно 4Б класс, не сообщается, но все пострадавшие именно из него.

Это Амир Тимиров, Леонид Пряников, Ирина Усанина, Арсений Петришин, Менула Аброян, Егор Зеленин, Глеб Огнев, Александр Соломенников и Лада Гончаренко. Всем им по 10 – 11 лет.

Состояние одного из детей крайне тяжёлое. Сообщается, что при нападении подростки намеренно били своих жертв ножами в голову, намереваясь убить с первого удара.

Сообщается, что «мстители» уже задержаны, и с ними работают правоохранители.


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