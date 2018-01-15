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В Омской области женщина зарезала своего мужа, который при ней потащил подругу в кровать

Сегодня, 12:02

В Омской области женщина прирезала своего мужа, который при ней потащил подругу в кровать. В процессе застольных посиделок молодой человек буквально на глазах своей жены предложил её подруге пойти в спальню для плотских утех.

Как стало известно, в прошлую пятницу в гости к жителю посёлка Георгиевка пришла 32-летняя женщина со своим супругом и подругой. Было намечено празднование старого Нового года. После того, как все немного выпили, мужчина на глазах жены решил предложить её подруге уедениться. Жене такая картина не сильно понравилась. Разразился скандал. Молодой человек взял за шиворот супругу и начал угрожать ей ножом. Та в свою очередь смогла выхватить холодное оружие и попросту всадила в плечо мужа. Прошёл час и стало понятно, что он мёртвый.

Как сообщает следствие, вышеупомянутый мужчина умер от потери крови, так как нож пробил артерию. В сторону его жены открыто уголовное производство. Пока идёт следствие женщину, воспитывающую четверых детей, отпустили в рамках подписки о невыезде.


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