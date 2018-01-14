VistaNews.ru


В Ставрополе мужчина держал наркопритон

Вчера, 23:10

Сотрудники управления заявили о том, что был закрыт один наркопритон, главой которого был пятидесятилетний житель Ставрополя.

Они также добавили, что мужчина сдавал в аренду свой дом для наркозависимых, для того, чтоб им было, где колоться и нюхать. В здании были найдены шприцы, иглы и другие атрибуты. Мужчина обязательно будет наказанным и понесет уголовную ответственность. Кроме пятидесятилетнего обвиняемого в помещении во время ареста находились еще двое молодых людей, которые находились в состоянии наркотического опьянения.

В настоящее время следствие продолжается.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.