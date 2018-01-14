В Ставрополе мужчина держал наркопритон

Вчера, 23:10

Сотрудники управления заявили о том, что был закрыт один наркопритон, главой которого был пятидесятилетний житель Ставрополя.

Они также добавили, что мужчина сдавал в аренду свой дом для наркозависимых, для того, чтоб им было, где колоться и нюхать. В здании были найдены шприцы, иглы и другие атрибуты. Мужчина обязательно будет наказанным и понесет уголовную ответственность. Кроме пятидесятилетнего обвиняемого в помещении во время ареста находились еще двое молодых людей, которые находились в состоянии наркотического опьянения.

В настоящее время следствие продолжается.