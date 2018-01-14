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В Москве мужчина стрелял в хулигана, который прыгал на его машине

Вчера, 18:14

В Москве мужчина стрелял в хулигана, который прыгал на его машине. Провокатор помял кузов, поламал зеркала. После того, как хозяин транспортного средства потребовал от дебошира прекратить хулиганство, тот захотел разрешить конфликт с кулаками.

Стало известно, что владелец произвёл выстрелы из травматического оружия, при чём первый выстрел был предупридительным в воздух, второй же непосредственно в ногу оппонента. Сам инцидент имел место у Белорусского вокзала. Сотрудники полиции установили личности двух мужчин. По факту инцидента проводят проверку, в частности, был ли нарушитель в нетрезвом состоянии.


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