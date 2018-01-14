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В Подмосковье обнаружен труп 38-летнего мужчины

Вчера, 16:54

В Зарайском районе Подмосковья был найдет труп 38-летнего мужчины. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на теле убитого ножевое ранение.

В совершении преступления подозревается местный житель 1976 года рождения. В СК РФ сообщили: по предварительной версии, между мужчинами, при совместном времяпровождении, возник конфликт. В результате ссоры, один из них нанёс удар ножом в грудную клетку своему товарищу. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники отыскали потенциального убийцу и возбудили против него уголовное дело. Следствие ведет расследование.


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