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В Вологде разоблачили сеть борделей, выдаваемых за массажные салоны

Вчера, 16:11

В Вологде сотрудники полиции выявили сеть борделей, которые работали под видом массажных салонов. Организатором сводничества и хозяином заведений оказался 30-летний местный житель.

В салонах работали «массажистки», которые вместо имён использовали псевдонимы. Для оказания услуг они, как выяснилось, использовали, необычные для массажистов средства: плётки, ошейники, наручники, маски и прочее. Стоимость определённых видов «массажей» начиналась от тысячи рублей. По данным правоохранителей, за два неполных года работы салоны принесли хозяину суммарный нелегальный доход в размере 10 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что элитная проститутка поведала об истинных желаниях клиентов. Женщина призналась, что решила торговать своим телом потому, что обычная жизнь ей показалась скучной.


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