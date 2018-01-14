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Житель Воронежской области, угнав спорткар, попал на нем в ДТП

Сегодня, 14:00

22-летний житель города Лиски Воронежской области угнал у своего знакомого спортивный автомобиль, чтобы с его помощью попасть на новогодний корпоратив. Однако попал он только в ДТП.

Как выяснилось, парень зашел к своему 55-летнему знакомому с просьбой отвезти его в назначенное место. Но у хозяина квартиры происходила своя новогодняя вечеринка. Поэтому обвиняемый сам взял ключи и поехал по своим делам. Утром пропажа автомобиля Hyundai была обнаружена и мужчина обратился в полицию. Сумма такого автомобиля составляет около 1,2 миллиона рублей.
На улице Коммунистической сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен поврежденный автомобиль. Горе-угонщика задержали. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и против него заведено уголовное дело. За такое преступление он может распрощаться со свободой на срок до пяти лет.


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