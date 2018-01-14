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На Сахалине полиция задерживала угонщика авто снежками

Сегодня, 13:48

На Сахалине местная полиция, для того, чтобы задержать угонщика автомобиля, воспользовалась снежками. Это видео стало настолько необычным, что, буквально, «порвало» Сеть.

Исходя из размещённых кадров видно, сотрудниками полиции Южно-Сахалинска в момент задержания угонщика было применено необычное средство. Ими были снежки, которыми они бросались в угнанную машину.

Угонщик, тем не менее, данным фактом, видимо, не впечатлился. Судя по ролику, он продолжал своё движение по трассе, не обращая на них внимания. Удалось ли его задержать позднее, с применением более действенных средств, пока не сообщается.

По видео, снятому очевидцем, видно, что полицейские подобным способом пытались ограничить видимость угонщика на его лобовом стекле. Шутники в Сети уже пишут, что подобным способом они намеревались устроить угонщику «снежную бурю».

Впрочем, большинство автолюбителей Сахалина оценили данный «прикол» со стороны местных блюстителей порядка на дорогах. Они расценивают этот факт в качестве «позитива».


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