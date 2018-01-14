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19-летняя девушка отомстила бывшему ухажёру

Сегодня, 11:36

19-летняя девушка необычным способом отомстила своему бывшему парню. При этом она попросила своего старого знакомого наведаться в квартиру, где жил её бывший бойфренд, чтобы забрать вещи из квартиры, якобы принадлежащие лично ей.

Ключей от квартиры у неё не было, поэтому по её просьбе приятель должен был залезть в квартиру через открытую форточку и впустить даму. В результате, девушка украла из квартиры три банковских карточки, а её коллега-вор прихватил с собой игровую приставку с дисками. После этого они скупились по данным картам на 18 тысяч рублей. Об этом узнал владелец по смс от банка. По совершённому правонарушению парню грозит восемь месяцев тюремного срока строгого режима, а барышне - один год условно.


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