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В Башкирии рабочий растлевал 6-летнюю и 12-летнюю дочерей работодательницы

Вчера, 19:44

В Башкирии, в селе Буздяк, рабочий занимался растлением двух несовершеннолетних девочек прямо в доме своей работодательницы. Старшей девочке было 12 лет, а младшей – всего 6.

К правоохранителям обратилась жительница села Буздяк. Она рассказала, что её работник растлевает её малолетних дочерей у неё же дома. Женщина узнала, что взрослый мужчина, который помогал ей по хозяйству, систематически приставал к её 12-летней и 6-летней дочерям. Происходило это, когда мамы девочек не было дома.

Позже стало известно, что педофил впервые изнасиловал старшего ребёнка ещё в 2016 году, когда ей было только 10 лет.

В настоящее время правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении акта педофилии по отношению к двум несовершеннолетним девочкам. В данный момент проводятся все необходимые следственные действия и проверки, которые необходимы для установления всех обстоятельств случившегося.


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