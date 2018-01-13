В Иванове проститутка пожаловалась полиции на клиента-грабителя

Вчера, 19:37

В Иванове проститутка оказалась жертвой клиента-грабителя. Девушка обратилась в полицию с жалобой на автомобилиста, который ей не заплатил и отобрал телефон.

Молодой человек, водитель иномарки, подобрал на трассе девушку легкого поведения, занимающуюся оказанием интимных услуг. Автомобилист воспользовался жрицей любви, после не заплатив ей, и к тому же, вытащив ее мобильный из кармана, потребовал выкуп за него.

Девушка легкого поведения обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, где против молодого автомобилиста было заведено уголовное дело, а проститутке придется понести административное наказание за оказание сексуальных услуг жителям города.