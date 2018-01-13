В Гааге по подозрению в убийстве задержали мужа расчленённой художницы из Воронежа

Вчера, 18:56

В Гааге арестовали мужа расчленённой 30-летней художницы Юлии Чернышовой из Воронежа. 40-летнего мужчину подозревают в убийстве собственной жены, тело которой нашли в принадлежащей ей студии йоги 10 января.

Юлия Чернышова пропала ещё в начале текущего месяца. Об этом полиции сообщил её знакомый Рене. Знакомые должны были увидеться и поговорить о мероприятиях в студии йоги, которая принадлежала девушке, но на встречу она так и не явилась. О пропаже Юлии стало известно 2 января.

10 января тело Чернышовой обнаружили в её студии йоги. Местные издания, ссылаясь на очевидцев, заявляют, что женщина была убита и расчленена на куски. Об этом заявил живущий по соседству гражданин. Полиция этот факт не подтвердила.

По подозрениям в убийстве задержали 40-летнего мужчину. Его арестовали в студии йоги спустя некоторое время после обнаружения тела. Мужчина был весь в крови, но врачи заявили, что его ранения не связаны с убийством. Сосед заявил, что арестованный является супругом убитой. По его словам, пара была «нормальной», часто гуляла вместе.

Юлия Чернышова была счастлива в браке, по словам её семьи и друзей, поэтому мало кто верит в вину её супруга. Женщина родилась в Воронежской области. В Голландию Юлия поехала с супругом пару лет назад, на родину она возвращалась иногда. За границей погибшая учила детей рисовать в собственной студии.