Опубликовано видео массовой драки в Петербурге на Конюшенной площади

Вчера, 18:09

В Сети появилось видео массовой драки, произошедшей 6 января в Петербурге на Конюшенной площади. Открыто уголовное дело, зачинщики инцидента задержаны.

В пять часов утра шестого января на Конюшенной площади в Петербурге было неспокойно. Граждане стали свидетелями массовой драки с участием двадцати человек. Тогда в больницу доставили восемь граждан с различными травмами, включая переломы, ножевые и огнестрельные ранения. Двое зачинщиков задержаны, один из них житель Луганской области, находящийся несколько лет в розыске.

Судя по кадрам, неизвестный гражданин нападает на оппонента, распылив ему в лицо газовый баллончик. Затем он несколько раз ударяет мужчину ножом. После этого ЧП набрало масштабности и к драке подключились два десятка человек. Делом занялись сотрудники правоохранительных органов Петербурга.